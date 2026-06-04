レインズインターナショナル（横浜市西区）の焼肉チェーン「牛角」が、6月21日の「父の日」にちなんだ「父の日」キャンペーンを期間限定で実施します。【えっ！】オーダーに困らない…メニュー表がコレ！まさかのコラボ実現…ハッピーターン×カルビ×牛角アイスも！キャンペーンは同月15〜21日の期間に、牛角公式アプリ内の「クーポン画面」をスタッフへ提示すると、会計が10％OFFになります。さらに、アルコール飲み放題