もはやガジェット 水分摂取量をリアルタイム計測 ドイツ生まれの水筒「BRITA LARQ」 内部も自動クリーニングで清潔
ドイツ生まれの家庭用浄水器メーカー「BRITA」の日本法人BRITA Japanは6月1日、スマートテクノロジーと浄水機能を融合させたボトル「BRITA LARQ」シリーズを発表した。
シリーズのフラッグシップモデル「BRITA LARQ iQ ボトル」は、専用アプリと連携し水分摂取量をリアルタイムで計測可能。個々の目標に合わせた「スマートリマインダー」機能により、忙しい毎日の中でも適切なタイミングでの水分補給をサポートできるガジェットだ。
さらに、キャップ内蔵のUV-Cテクノロジーは、2時間おきの自動セルフクリーニング機能により水中の大腸菌を99.99％除去。ボトル内部を常に衛生的に保つ。また、専用の活性炭フィルターは、塩素や不純物を低減するので、水道水でもおいしく飲めるようになる。
価格は、2万1780円。一般販売は8月17日だが、6月16日からはクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で先行支援を受け付ける。
なお、スマート機能が付かないベースモデル「BRITA LARQ エッセンシャル ボトル」は発売中。8月17日から発売するオプションパーツをそろえれば、フラッグシップモデルと同じスマート機能を後から追加できる。
●後から機能を追加できるベースモデルも登場 クラファンも開始
シリーズのフラッグシップモデル「BRITA LARQ iQ ボトル」は、専用アプリと連携し水分摂取量をリアルタイムで計測可能。個々の目標に合わせた「スマートリマインダー」機能により、忙しい毎日の中でも適切なタイミングでの水分補給をサポートできるガジェットだ。
価格は、2万1780円。一般販売は8月17日だが、6月16日からはクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で先行支援を受け付ける。
なお、スマート機能が付かないベースモデル「BRITA LARQ エッセンシャル ボトル」は発売中。8月17日から発売するオプションパーツをそろえれば、フラッグシップモデルと同じスマート機能を後から追加できる。