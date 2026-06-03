Creepy Nuts¤¬¡¢¥¶¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¡ãAfter Hours Til Dawn Tour¡ä¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£9·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ãThe Weeknd: After Hours Til Dawn Tour THE FINAL LEG LIVE IN ASIA¡ä¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÍèÆü¸ø±é¤È¤Î¤³¤È¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨Æü´°Çä¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢9·î19Æü¤ËÄÉ²Ã¸ø±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ï¡¢ÃËÀ­¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇ¹â¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òÃ£À®¤·¤¿Ä¶Âç·¿¥¹¥¿¥¸¥¢