【モデルプレス＝2026/06/02】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジョンヨン（JEONGYEON）が5月31日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開した。【写真】TWICEメンバー「綺麗な鎖骨」大胆胸元開きキャミ姿◆ジョンヨン、大胆胸元開きキャミ姿公開ジョンヨンは、胸元が大胆に開いた白いキャミソール姿や、それにネイビーのジャケットを羽織った舞台裏でのオフショットを公開。美しいデコルテや肩のライン