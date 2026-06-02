台風6号は今夜遅くに山口県に最も接近する見込みです。県内は東部の海上中心に暴風やうねりを伴う高波に警戒が必要です。台風6号は現在、鹿児島県屋久島の南西の海上を北寄りに進んでいます。また、台風の中心の北側に広がる活発な雨雲が、西日本に大きく広がっています。台風はこのあと、北東方向に進み、きょう午後は九州南岸付近から四国の南の海上へ。その後、あすにかけて本州の太平洋沿岸付近を東寄りに進む見込みです。山口