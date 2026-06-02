敵地Dバックス戦【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間2日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地Dバックス戦に「1番・指名打者」で出場する。本塁打が飛び出せば3試合ぶりとなる。前日のフィリーズ戦では5打数2安打の活躍で、現在は4試合連続安打、16試合連続出塁中となっている。5月は打率.289、4本塁打18打点の成績で終えた。前半は本塁打が増えず、月間4本塁打はドジャース移籍後では最