大分県高校総体ラグビー決勝は、大分東明と大分舞鶴のライバル対決。東明が5つのトライを挙げて舞鶴を完封しました。 【写真を見る】大分県高校総体ラグビーは東明が完封勝利高校日本代表候補7人並ぶ 高校日本代表候補が7人スタメンに並ぶ大分東明に対し、大分舞鶴は2月の新人戦での借りを返したい決勝戦。 試合開始早々、大分東明が先制します。前半3分にラインアウトモールでトライラインへ近づくと、