シンガーソングライターのがらりが6月3日(水)にリリースするデジタルEP『螺旋の街』より、収録曲「レンズ」が全国32局のラジオ局のパワープレイに決定した。EP『螺旋の街』は2026年3月にリリースしたシングル「春を盗んで」に加え、「TOKAI RADIO ONE ARTIST 2026!」として書き下ろした「シャイなボーイ」、5月26日(火)から放送スタートのMBS/TBSドラマイズム『100日後に別れる僕と彼』オープニング主題歌に起用された「単純ないき