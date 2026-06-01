ニンニクに含まれる化合物が、ショウジョウバエや蚊の繁殖行動を妨げることがわかった。イェール大学の研究チームは、43種類の果物や野菜を調べるなかでこの作用を発見し、その背後にある味覚受容体の働きの一端を明らかにした。