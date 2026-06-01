【ポケットモンスター Shower Splash!】 9月28日 発売予定 価格：1個1,650円 リーメントは、ミニチュア「ポケットモンスター Shower Splash!」を9月28日に発売する。価格は1個1,650円。 本商品はポケモンたちがダイナミックなわざを放つ噴水モチーフのジオラマフィギュア。リザードンやミロカスなどダイナミックなわざを放つ迫力ある造形やシェ