【ポケットモンスター Shower Splash!】 9月28日 発売予定 価格：1個1,650円

リーメントは、ミニチュア「ポケットモンスター Shower Splash!」を9月28日に発売する。価格は1個1,650円。

本商品はポケモンたちがダイナミックなわざを放つ噴水モチーフのジオラマフィギュア。リザードンやミロカスなどダイナミックなわざを放つ迫力ある造形やシェイミ、ゼニガメ＆ワニノコなど噴水をイメージした情景が表現されている。

種類は「リザードン」、「ミロカロス」、「プラスル＆マイナン」、「サザンドラ」、「シェイミ」、「ゼニガメ＆ワニノコ」の6種類。

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