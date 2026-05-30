凛として時雨が、2025年12月27日に日本武道館にて開催した＜凛として時雨 失神蠍 TOUR 2025 Tornado in Budokan＞を、7月15日にBD映像商品としてリリースされることを発表した。本公演は『デビューアルバム#4』をリリースしてから20周年を記念したツアーとなっており、約12年ぶりの日本武道館公演の様子が収録されている。凛として時雨の鋭く研ぎ澄まされライブならではの緊張感を体感できる作品となっており、本日より予約開始と