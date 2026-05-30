タイガース戦の延長10回にサヨナラ2ラン【MLB】Wソックス 4ー3 デトロイト（日本時間30日・シカゴ）ホワイトソックスのミゲル・バルガス内野手は29日（日本時間30日）、本拠地タイガース戦の延長10回に劇的な逆転サヨナラ2ランを放った。感情を爆発させ、ナインから手荒い祝福を受けた26歳。振り返れば数年前は“地獄の日々”も経験した。大きく様変わりした姿に、ファンも驚いているようだ。主砲のアクシデントを振り払う劇的