ヤクルトは塩見とドラ1の松下を1軍昇格ヤクルトは29日のプロ野球公示で、塩見泰隆外野手とドラフト1位ルーキーの松下歩叶内野手（法大）を出場選手登録した。昨季1試合出場、今季初昇格となった塩見の復活にファンは「胸熱」と昂っていた。32歳の塩見は2021年、2022年と2年連続で20盗塁超をマークするなど、リードオフマンとして欠かせぬ戦力だった。2023年からはコンディションの不調などに苦しみ、2024年5月に左足を痛めて離