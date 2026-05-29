いすゞ自動車は大阪府高石市にいすゞグループの新たなサービス旗艦拠点を設立する。いすゞ自動車近畿のサービスセンターといすゞ自動車販売の新車車両センターを併設する施設で、投資総額は約150億円。2028年度中の稼働開始を目指す。大阪府高石市に新設するサービス旗艦拠点(イメージ)同拠点は敷地面積約100,000?(約3万坪、東京ドーム約2個分)を誇り、国内最大級のトラック・バス向けアフターサービス拠点となる。同拠点の設立を