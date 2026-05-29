¤¤¤¹¡¶¡¢ÂçºåÉÜ¹âÀÐ»Ô¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹´ú´ÏµòÅÀ¤ò¿·Àß - ¶áµ¦·÷¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹ÌÖ¤òºÆÊÔ
¤¤¤¹¡¶¼«Æ°¼Ö¤ÏÂçºåÉÜ¹âÀÐ»Ô¤Ë¤¤¤¹¡¶¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹´ú´ÏµòÅÀ¤òÀßÎ©¤¹¤ë¡£¤¤¤¹¡¶¼«Æ°¼Ö¶áµ¦¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¹¡¶¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¤Î¿·¼Ö¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤òÊ»Àß¤¹¤ë»ÜÀß¤Ç¡¢Åê»ñÁí³Û¤ÏÌó150²¯±ß¡£2028Ç¯ÅÙÃæ¤Î²ÔÆ¯³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
ÂçºåÉÜ¹âÀÐ»Ô¤Ë¿·Àß¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹´ú´ÏµòÅÀ(¥¤¥á¡¼¥¸)
Æ±µòÅÀ¤ÏÉßÃÏÌÌÀÑÌó100,000Ö(Ìó3ËüÄÚ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÌó2¸ÄÊ¬)¤ò¸Ø¤ê¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹¸þ¤±¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£Æ±µòÅÀ¤ÎÀßÎ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤¹¡¶¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¼¡À¤ÂåÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡û¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë»ö¶È´ðÈ×¤ò¶¯²½
¿·Àß¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹´ú´ÏµòÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¹¡¶¤ª¤è¤ÓUD¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢ÂçºåÆîÉô¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¹¡¶¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¼Ö¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼µ¡Ç½¤Î½¸Ìó¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤äÇ¼¼Ö¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÃ»½Ì¤ò¿Þ¤ë¡£
¡ûÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤
¶áÇ¯¡¢¾¦ÍÑ¼ÖÊÝÍÂæ¿ô¤ÎÁý²Ã¤ä¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÂÐ±þ¼ÖÎ¾¤ÎÉáµÚ¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¹âÅÙ¤ÊÀ°È÷¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±µòÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¶áµ¦·÷¤Î¿·¼Ö¤ÎÇ¼ÆþÁ°ÅÀ¸¡µ¡Ç½¤ò½¸Ìó¤·¤¿¿·¼Ö¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈÊ»Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¼Ö¶¡µë¤«¤é¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯10·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¹¡¶¶áµ¦¤ÈUD¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¶áµ¦¥¨¥ê¥¢¤ÎÈÎÇäµ¡Ç½Åý¹ç¤Î»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¡£
¡û³µÍ×
¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¹âÅÙÀ°È÷¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ºÇ¿·ÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥À¥Ö¥ëÏ¢·ë¥È¥é¥Ã¥¯¤äÏ¢Àá¥Ð¥¹¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¦¹âÅÙ²½¤¹¤ë¼ÖÎ¾¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤Ê¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Ê¤É¤Î¿ÊÅ¸¤â¸«¿ø¤¨¡¢¼¡À¤ÂåÀ°È÷¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÈ÷¤¨¤¿Ãæ³ËµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÀ°È÷¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¿·¼Ö¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿·¼Ö¤ÎÇ¼ÆþÁ°ÅÀ¸¡¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ê°×Åª¤Ê²ÙÂæÁõÈ÷¤ÎÄÉ²Ã¤äÅÉÁõ¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¼è¤êÉÕ¤±¤Ê¤É¤Î¹©Äø¤â°ì´Ó¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¼¼Ö¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥àÃ»½Ì¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Î½¸Ìó¤Ë¤è¤ê¡¢³ÆÀ°È÷µòÅÀ¤¬ËÜÍè¤ÎÀ°È÷¶ÈÌ³¤ØÀìÇ°¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Âçºå¥¨¥ê¥¢¤ÇÇ¯´Ö20ËüÂæµ¬ÌÏ¤ÎÀ°È÷ÂÐ±þÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£
Æ±µòÅÀ¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¯Ì¥ÎÏ¤¢¤ëµòÅÀ¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¡£½ëÇ®ÂÐºö¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ºî¶È´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ä¡¢²÷Å¬À¡¦°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¸üÀ¸»ÜÀß¤ÎÆ³Æþ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÂÐ±þ¤ä½÷À¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡û¡ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¿·¼Ö¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼ »ÜÀß³µÍ×¡ä
¶áµ¦·÷¤Î¿·¼ÖÇ¼ÆþÁ°ÅÀ¸¡µ¡Ç½¤ò½¸Ìó¤·¤¿¿·¼Ö¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼(¥¤¥á¡¼¥¸)
¤¤¤¹¡¶¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖISUZU Transformation - Growth to 2030(IX)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2030Ç¯ÅÙ¤Ë¿·¼ÖÈÎÇä85ËüÂæ°Ê¾å¡¢Çä¾å¹â6Ãû±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎµòÅÀ¿·Àß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤¹¡¶¤ÈUD¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼ÁÏ½Ð¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈÎÇä¤«¤é¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î¹ñÆâÈÎÇäÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤ÎµòÅÀÀßÎ©¤ò¼õ¤±Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¹¡¶¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤È¤â¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçºåÉÜ¹âÀÐ»Ô¤Ë¿·Àß¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹´ú´ÏµòÅÀ(¥¤¥á¡¼¥¸)
Æ±µòÅÀ¤ÏÉßÃÏÌÌÀÑÌó100,000Ö(Ìó3ËüÄÚ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÌó2¸ÄÊ¬)¤ò¸Ø¤ê¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹¸þ¤±¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£Æ±µòÅÀ¤ÎÀßÎ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤¹¡¶¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¼¡À¤ÂåÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¿·Àß¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹´ú´ÏµòÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¹¡¶¤ª¤è¤ÓUD¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢ÂçºåÆîÉô¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¹¡¶¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¼Ö¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼µ¡Ç½¤Î½¸Ìó¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤äÇ¼¼Ö¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÃ»½Ì¤ò¿Þ¤ë¡£
¡ûÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤
¶áÇ¯¡¢¾¦ÍÑ¼ÖÊÝÍÂæ¿ô¤ÎÁý²Ã¤ä¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÂÐ±þ¼ÖÎ¾¤ÎÉáµÚ¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¹âÅÙ¤ÊÀ°È÷¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±µòÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¶áµ¦·÷¤Î¿·¼Ö¤ÎÇ¼ÆþÁ°ÅÀ¸¡µ¡Ç½¤ò½¸Ìó¤·¤¿¿·¼Ö¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈÊ»Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¼Ö¶¡µë¤«¤é¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯10·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¹¡¶¶áµ¦¤ÈUD¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¶áµ¦¥¨¥ê¥¢¤ÎÈÎÇäµ¡Ç½Åý¹ç¤Î»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¡£
¡û³µÍ×
¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¹âÅÙÀ°È÷¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ºÇ¿·ÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥À¥Ö¥ëÏ¢·ë¥È¥é¥Ã¥¯¤äÏ¢Àá¥Ð¥¹¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¦¹âÅÙ²½¤¹¤ë¼ÖÎ¾¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤Ê¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Ê¤É¤Î¿ÊÅ¸¤â¸«¿ø¤¨¡¢¼¡À¤ÂåÀ°È÷¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÈ÷¤¨¤¿Ãæ³ËµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÀ°È÷¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¿·¼Ö¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿·¼Ö¤ÎÇ¼ÆþÁ°ÅÀ¸¡¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ê°×Åª¤Ê²ÙÂæÁõÈ÷¤ÎÄÉ²Ã¤äÅÉÁõ¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¼è¤êÉÕ¤±¤Ê¤É¤Î¹©Äø¤â°ì´Ó¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¼¼Ö¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥àÃ»½Ì¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Î½¸Ìó¤Ë¤è¤ê¡¢³ÆÀ°È÷µòÅÀ¤¬ËÜÍè¤ÎÀ°È÷¶ÈÌ³¤ØÀìÇ°¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Âçºå¥¨¥ê¥¢¤ÇÇ¯´Ö20ËüÂæµ¬ÌÏ¤ÎÀ°È÷ÂÐ±þÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£
Æ±µòÅÀ¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¯Ì¥ÎÏ¤¢¤ëµòÅÀ¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¡£½ëÇ®ÂÐºö¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ºî¶È´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ä¡¢²÷Å¬À¡¦°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¸üÀ¸»ÜÀß¤ÎÆ³Æþ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÂÐ±þ¤ä½÷À¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡û¡ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¿·¼Ö¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼ »ÜÀß³µÍ×¡ä
¶áµ¦·÷¤Î¿·¼ÖÇ¼ÆþÁ°ÅÀ¸¡µ¡Ç½¤ò½¸Ìó¤·¤¿¿·¼Ö¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼(¥¤¥á¡¼¥¸)
¤¤¤¹¡¶¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖISUZU Transformation - Growth to 2030(IX)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2030Ç¯ÅÙ¤Ë¿·¼ÖÈÎÇä85ËüÂæ°Ê¾å¡¢Çä¾å¹â6Ãû±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎµòÅÀ¿·Àß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤¹¡¶¤ÈUD¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼ÁÏ½Ð¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈÎÇä¤«¤é¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î¹ñÆâÈÎÇäÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤ÎµòÅÀÀßÎ©¤ò¼õ¤±Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¹¡¶¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤È¤â¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£