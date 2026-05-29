5月から6月にかけて、寒暖差が大きい日もあり体調を崩しがちです。そのようなときに下痢の症状が出る人もいますが、中には長引く人もいるようです。この場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニック（大阪市天王寺区）院長で総合内科専門医、消化器病専門医、内視鏡専門医の安江千尋さんに聞きました。【要注意】「えっ…！」これが「がん」を発症しやすい人の“特徴”ですストレ