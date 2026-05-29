漫画家のニシムラマコジさんが描いた2つの漫画が、インスタグラムで合計4500以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者が車や自転車に乗っていたとき、相手の思わぬ行動にヒヤリとした出来事がありました。それは…という内容で、読者からは「どちらも怒っていい案件ですね」「『かもしれない運転』を意識すべき」「事故ってからでは遅い」などの声が上がっています。「かもしれない運転」の大切さ