タンパク質構造予測AI「AlphaFold 2」の開発で2024年のノーベル化学賞を受賞したGoogle DeepMind CEOのDemis Hassabis氏がAGI(汎用人工知能)が2030年ごろ、最短で2029年にも到来する可能性があると述べた。.