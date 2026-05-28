暑さが本格化しつつあり、すでにエアコンを使い始めたり、エアコンの試運転を行ったりした人は多いと思います。そんな中、エアコンの使用時は室外機周辺を整理するよう、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）がXの公式アカウントで呼び掛けています。【要注意】「えっ…」これが「エアコン」使用時に火災が発生した事例です！NITEは「エアコン室外機まわりは整理していますか？」と投稿し、「室外機の周りに物を置くと