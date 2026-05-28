【「トランスフォーマー」新商品】 6月5日 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「トランスフォーマー」新商品の6月5日に予約受付を開始する。 トランスフォーマー公式Xアカウントにて商品ラインナップが公開され、「リアルメカ」をコンセプトとした新シリーズ「OVERGEAR」から「OG-0