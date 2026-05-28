日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）の「ケンタッキーフライドチキン」が、スナック感覚で楽しめる「サクッとケンタ」シリーズの第2弾「辛旨ジンガー」を6月3日から数量限定で新発売します。今年3月に初登場し、再販を望む声が多く寄せられた「カーネルクランチポテト」も復活販売されます。【えっ！】「辛旨ジンガー」のお得なセットも？ボリュームすごいんですけど！新商品は、ジューシーな骨なしのもも肉を