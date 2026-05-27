5月27日、元埼玉県警捜査一課警部補でコメンテーターの佐々木成三（なるみ）氏が、Xを更新し、読売巨人軍の阿部慎之助前監督が長女への暴行容疑で現行犯逮捕されたことについて持論を述べた。佐々木氏は、警察官時代にDVや児童虐待など多くの現場に立ち会った経験があるとし、今回の警察の対応について言及。長女が児童相談所に「暴行を受けた」「殴られた」「首を絞められた」という具体的な被害申告をしたこと、そして阿部氏