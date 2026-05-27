それはプライドを感じさせるサービスエースだった。2025-26 大同生命SVリーグのチャンピオンシップ ファイナル、5月15日（金）のGAME1は第4セット、23-21の場面からリリーフサーバーとして投入されたサントリーサンバーズ大阪の髙橋塁が鋭い打球を放つ。相手の大阪ブルテオン、ミゲル・ロペスを強襲した一撃は得点となり、チームも勝利へぐっと近づいた。 その