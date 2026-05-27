暮らし上手が、この10年でやめてよかった家事や習慣を紹介します。教えてくれたのは、ESSEベストフレンズ101のおだゆうさん。夫と長男・長女の4人家族のおだゆうさんは、調理や洗濯などの習慣を見直したことで暮らしがぐっとラクに、快適になったそうです。今回は、とくに効果を感じた3つの工夫について語ります。1：「携帯のアラーム」を目覚ましに使うのをやめたアラームに必要だからとベッドに携帯を持ちこむと、つい手がのびて