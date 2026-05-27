村上の一撃で「ヤバい」と言いたげな右腕【MLB】ツインズ 5ー3 Wソックス（日本時間27日・シカゴ）19号を浴びた“張本人”はショックが行動に表れてしまったようだ。ホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦で2試合連発とる19号を放ち、シカゴのファンを沸かせた。その裏で、村上に一発を許した相手右腕のジョー・ライアン投手が打たれた直後に“動揺を隠せず、その様子にファンが思わず