物価高に苦しむ子ども食堂を支援しようと、大分県内の電気工事会社の組合が、コメ120キロを寄付しました。 【写真を見る】子ども食堂を支援、コメ120キロを贈呈大分県電気工事業工業組合青年部会 27日は、大分県電気工事業工業組合青年部会の穴井将太会長が子ども食堂を支援するフードバンクおおいたを訪れ、玖珠町産のコメ120キロを贈呈しました。 組合では社会貢献活動の一環として、これまで車いすなどを福祉施設に