人気アイドルグループ、≠MEの櫻井ももさんが始球式に登場■オリックス 7ー1 DeNA（26日・横浜）人気アイドルグループ、≠MEの櫻井ももさんが26日、横浜スタジアムで行われたオリックス戦のセレモニアルピッチに登場した。豪快なノーバウンド投球にファンも「きゅんかわだった」と虜になっている。「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES」の第1戦スペシャルゲストとして≠MEがユニホームにミニスカート姿で登場。櫻井さんはツインテ