城島健司の1年目の本塁打数を超えた【MLB】Wソックス ー ツインズ（日本時間27日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、2点を追う8回に2試合連続となる19号同点2ランを放った。リーグトップの本塁打数では、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手を2本差に突き放した。シーズン換算で57発ペースとした。8回だった。一塁に安打で出塁した西田陸