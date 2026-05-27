大谷の“儀式”を見てファンが思わず反応【MLB】ドジャース 5ー3 ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）米メディアが試合後に興味深い違いを発見した。ドジャースは25日（日本時間26日）の本拠地ロッキーズ戦に5-3で勝利したわけだが、その後同僚らと勝利を祝福した大谷翔平投手はマウンドへ。普段通りの“ルーティン”を行ったように見えたが、実はそこに確かな違いあった。大谷は9回2死一塁から登板したトライネンが試合