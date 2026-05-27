大谷の“儀式”を見てファンが思わず反応

【MLB】ドジャース 5ー3 ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

米メディアが試合後に興味深い違いを発見した。ドジャースは25日（日本時間26日）の本拠地ロッキーズ戦に5-3で勝利したわけだが、その後同僚らと勝利を祝福した大谷翔平投手はマウンドへ。普段通りの“ルーティン”を行ったように見えたが、実はそこに確かな違いあった。

大谷は9回2死一塁から登板したトライネンが試合を締めくくると、ベンチで戦況を見守っていた同僚らとフィールドに出ていき、プレーしていた“9人”を1人ずつ出迎えた。その後、大谷は普段から登板前に行う“儀式”としている、マウンドに立ってのシャドーピッチングを行った。

しかし、ここで普段との違いに気付いたのがドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」だった。同サイトはX（旧ツイッター）で「オオタニは通常、先発登板前夜にこれを行う。そして今回は1日早かった」と綴った。

実は大谷の次回登板は27日（同28日）とロバーツ監督がすでに明言しており、つまり大谷は本来の「登板前日」のルーティンではなく「登板前々日」に行ったことになる。これにはSNSで「投げるの明後日だけど、ホームだけどやる儀式w」「大谷登板は明後日のはず」「登板前日でなくてもマウンドでシャドーピッチングのあれやるんですね！」「大谷、早く投げたくて仕方ないらしい」と気づくファンもおり、大谷の“予想外”の行動に視線が向いていた。（Full-Count編集部）