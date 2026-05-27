久松宏輝トレーナー推奨…同時に股関節と胸郭の柔軟性を高めるドリル小学校低学年の選手に多い“手打ち”。しかし、腕力頼りのスイングでは打球を遠くに飛ばすのは難しい。飛距離アップへ不可欠な“体全体を使ったスイング”構築へ、明徳義塾高出身で現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんが、「股関節＆胸郭回旋ドリル」を紹介している。本塁打を可能にする“鋭いスイング”習得へ、股関節と胸郭の柔軟性