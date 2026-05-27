村上宗隆が称えた“新星”、チームを救ったプレー【MLB】Wソックス 3ー1 ツインズ（日本時間26日・シカゴ）村上宗隆内野手も思わず称えたビッグプレーだった。ホワイトソックスは25日（日本時間26日）、本拠地でのツインズ戦に3-1で勝利。敵軍の勝ち越しを防いだレーザー返球は、試合が終わっても反響が止まなかった。チームに新しく加わった日本人選手に「いきなり爪痕残してる」「また日本人スターを獲得した」と称賛が殺到し