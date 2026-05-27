ドジャースが公開した記念写真が大反響【MLB】ドジャース 5ー3 ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）日本が誇るアスリートの共演に日米ファンが虜になった。25日（日本時間26日）のドジャース-ロッキーズ戦の始球式に、フィギュアスケートの三浦璃来さんと木原龍一さんの“りくりゅうペア”が登場。2人は山本由伸投手らと記念撮影もしたようで「鳥肌たつわ」「日本のレジェンド」と話題となっている。昨年のワールドシリ