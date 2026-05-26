入院患者を励まそうと、ANAグループの客室乗務員が大分市の病院でスズランの花を贈りました。 【写真を見る】花言葉は「幸福の再来」 ANA客室乗務員がスズランの花を患者に届ける大分 ANAグループは1956年から毎年この時期に、北海道のスズランの花を全国の病院に届けています。 26日は客室乗務員の早川果歩さんが大分市にある大分赤十字病院を訪れ、スズランの花としおりを贈りました。スズランの花言葉は「幸福