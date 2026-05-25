大分県で戦車の砲弾が破裂し4人が死傷した事故を受けて、4月から中止されていた日出生台演習場での実弾射撃訓練が5月25日から再開されました。 【写真を見る】戦車爆発4人死傷事故から1か月日出生台演習場で射撃訓練再開地元住民「ちょっとどうかな」大分 （今吉楓記者）「日出生台演習場では事故からおよそ1か月が経ち、射撃訓練が再開されました。こちらからは時おり発砲するような音が確認できます」 大分県の日出生台