19日のDバックス戦で途中交代ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手が22日（日本時間23日）、背中の痛みのため10日間の負傷者リスト（IL）入りしたと球団が発表した。19日（同20日）に遡って適用されるという。6年総額1億1300万ドル（約179億8800万円）の大型契約を結ぶも、なかなか結果の残せない日々が続き、米ファンのフラストレーションが溜まっている。地元メディア「NBCスポーツ・ベイエリア」によると、イ・ジョンフは18日