西武の與座が5回1安打無失点の好投24日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。西武は6-4でロッテに勝利した。先発の與座海人投手は5回1安打無失点の好投。打線は3回に山村崇嘉内野手の2点適時打で先制すると、以降も打線がつながり13安打で6点を奪った。ロッテは7回に山崎剛内野手の1号2ランなどで反撃したが、西武が逃げ切り2連勝を飾った。楽天は5-1でオイシックス新潟に勝利した。2回表に先制を許すも、直