直近10年でチーム本塁打1位の球団は全てAクラス入り今季の日本ハムは、開幕直後から驚異的なペースで本塁打を量産し、話題を呼んでいる。5月17日の試合終了時点でリーグ4位と波に乗り切れてはいないが、本塁打数がチーム順位に与える影響はどの程度のものだろうか。今回は、2017年以降の9シーズンでリーグトップの本塁打数を残した球団と、本塁打王を獲得した選手の所属チームの年間順位を紹介。長打力がもたらす優位性について