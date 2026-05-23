難航した村上宗隆の契約交渉…地元紙が報道ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、メジャー挑戦時に求めていたとされる“巨額契約”が明らかになった。地元紙「シカゴ・サンタイムズ」のゴードン・エデス記者が、交渉過程をまとめた記事を出稿。代理人であるケーシー・クロース氏と交渉球団のやり取りを明かした。エデス記者によると、クロース氏は、村上が獲得可能になった当初からMLB球団に対して1億ドル（約159億円）超クラ