生成AIは、今では多方面で重要なツールとなっている。ここからは、ビジネスシーンにおいて取り入れるべきサービスと、その使いこなしを解説していく。まずは、生成AIのコンサルタントに生成AIの現状と、ビジネスパーソンが知っておきたい”付き合い方”について聞いた。 【この方に聞きました】株式会社ピネアル CTO生成AIコンサルタント藤田 拳さんAGC株式会社で機械学習を応用した次世代デバイスの研究開発に従事した後、ピネ