開業から7月で2年となる大分市の「道の駅たのうらら」の来場者がきょう100万人を突破しました。 大分市の別大国道沿いにある道の駅たのうららは2024年7月にオープンしました。開業からまもなく2年となるのを前に、きょう午前来場者が100万人を突破しセレモニーが行われました。 100万人目の来場者となったのは大分市の木津有美さんです。木津さんには記念にコメ30キロが贈呈されました。 たのうららには平日に1000