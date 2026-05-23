村上宗隆の活躍でホワイトソックスが大勝【MLB】Wソックス 9ー4 ジャイアンツ（日本時間23日・サンフランシスコ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が122日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「2番・一塁」で先発出場。チームは9-4で大勝し、村上は3打数1安打2四死球で、3度出塁を果たした。4回に打者13人の猛攻で一挙9点をあげての勝利だったが、試合を振り返ると“珍現象”が起きていた。本塁打こそ出なかったが、