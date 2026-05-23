ハリス記者は評価「今のドジャースに必要なことをやっている」ドジャースの佐々木朗希投手は、17日（日本時間18日）のエンゼルス戦に先発して、7回4安打1失点、渡米後最多の8奪三振で今季2勝目を挙げた。今季は2勝3敗、防御率5.09。地元紙「カルフォルニア・ポスト」のYouTubeに出演した同紙のドジャース番ジャック・ハリス記者とディラン・ヘルナンデス記者の評価は分かれた。ハリス氏は「少なくとも今のドジャースにとって必