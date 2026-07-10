「高いか安いか」はもう卒業。ライフさん（66）がユニクロ値下げワンピで気づいたこと
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が、「60代、ユニクロでワンピースを買いました。買い物の基準が変わりました」と題した動画を公開しました。動画では、ライフさんがユニクロで購入したワンピースを紹介するとともに、60代になってからの服選びや買い物に対する基準の変化について語っています。
動画の冒頭で紹介されたのは、ユニクロで値下げされていたというグレーのワンピース。襟付きの半袖で、とてもシンプルなデザインです。以前のライフさんであれば「地味かもしれない」と通り過ぎていたタイプの服だそうですが、今回はなぜか気になり手に取ったといいます。「軽くて、柔らかくて」「なんだかほっとするような」と、その着心地の良さを語り、実際に着用した姿も披露しています。
ライフさんは、以前は「少しでも素敵に見える服」「きちんと見える服」を選んでいたものの、最近は「着ていて疲れないか」「リラックスして過ごせるか」をより大切に考えるようになったと明かします。「高いか安いか」ではなく、「今の自分に合っているか」を大事にしており、値段が安くても「ちゃんと好きか」「長く着たいか」「無理はないか」を考えるようになったと心境の変化を語りました。
60代になり、服だけでなく物や人との距離も「自分がラクでいられるか」を基準に選ぶことが増えたというライフさん。年齢とともに変化する自分と丁寧に向き合う姿勢は、これからの服選びや日々の暮らしを見つめ直すヒントになりそうです。
動画の冒頭で紹介されたのは、ユニクロで値下げされていたというグレーのワンピース。襟付きの半袖で、とてもシンプルなデザインです。以前のライフさんであれば「地味かもしれない」と通り過ぎていたタイプの服だそうですが、今回はなぜか気になり手に取ったといいます。「軽くて、柔らかくて」「なんだかほっとするような」と、その着心地の良さを語り、実際に着用した姿も披露しています。
ライフさんは、以前は「少しでも素敵に見える服」「きちんと見える服」を選んでいたものの、最近は「着ていて疲れないか」「リラックスして過ごせるか」をより大切に考えるようになったと明かします。「高いか安いか」ではなく、「今の自分に合っているか」を大事にしており、値段が安くても「ちゃんと好きか」「長く着たいか」「無理はないか」を考えるようになったと心境の変化を語りました。
60代になり、服だけでなく物や人との距離も「自分がラクでいられるか」を基準に選ぶことが増えたというライフさん。年齢とともに変化する自分と丁寧に向き合う姿勢は、これからの服選びや日々の暮らしを見つめ直すヒントになりそうです。
YouTubeの動画内容
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