親子で失敗しない賢い野球道具選びのコツ…「ベースマン」店長が伝授この春に少年野球チームへの入団を決め、親子で新しい一歩を踏み出したという家庭も多いのではないでしょうか。そんな新米の野球保護者から多く聞かれることといえば、「何をどこまで買えばいいのか」という疑問や悩みです。野球は他のスポーツに比べても道具の種類が豊富で、いきなりすべてを揃えようとすると、かなりの金額になってしまう側面があります。