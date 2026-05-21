日中の気温も心地良くなり、バーベキューをする人が増える時期がやってきます。今回は、バーベキューのシメに絶対盛り上がる「焼きバナナレシピ」を4つ紹介します。焼くだけでおいしく仕上がり、盛り上がること間違いなしです。 ▼ただ焼くだけ！最強シンプルレシピ 皮ごと網にのせて焦げ目がつくまで放置。材料はバナナ一本だけなのに、中はとろ〜り甘くなって子どもも大人も笑顔になる鉄板デザートです。 ▼アルミ包みでじっ