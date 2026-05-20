【ベルギーリーグ】ゲンク 0−0 アントワープ（日本時間5月20日／セゲカ・アレーナ）【映像】伊東の神トラップ＆シュート→野澤の鬼セーブアントワープのGK野澤大志ブランドンが驚異的な反射神経で神セーブを見せた。ゲンクに所属する日本代表FWの伊東純也が見せた神トラップからのシュートをストップし、ファンが衝撃を受けている。アントワープは日本時間5月20日、ベルギーリーグのプレーオフ2第9節でゲンクと対戦。野澤はリ