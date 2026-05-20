画像はGalaxy S27シリーズ。Image: Samsung 空前のメモリ不足で、ありとあらゆるガジェットが値上げしています。値上げした上でスペックは微増、据え置き、最悪スペックダウンと消費者からみてもガジェット市場の厳しさは明確。それをさらに後押しするような噂がまた1つ…。Samsungフラッグシップの次期モデルGalaxy S27シリーズでは、プレミアモデルと基本モデルで今まで以上の差がでるとい