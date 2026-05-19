fav meが、5月18日に東京・豊洲PITにてデビュー1周年公演＜-fav me 1st Anniversary Live-「STILL A NEW WORLD」＞を開催。また、公演内で披露した楽曲「Trust me」を本日配信リリースした。記念すべき1周年ライブの会場はグループ最大規模となる豊洲PIT。彼女たちを祝福しようと沢山のファンが会場へと駆けつけていた。開演前から会場内が熱気であふれるなか、7色の光に照らされながら新衣装に身を包んだメンバーが登場。新たな一